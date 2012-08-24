В уродженки Харківської області сьогодні - 100-річний ювілей

Харків. 24 серпня. УНІАН. У День незалежності України свій столітній ювілей відсвяткувала Наталя Петрівна Ільченко.

З цією знаменною датою ювілярку привітала перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко, повідомляє сайт облдержадміністрації.

О.Олешко зазначила, що їй випала велика честь привітати Наталю Петрівну від імені Віктора Януковича і зачитала іменинниці вітального листа Президента України.

«Дорога Наталіє Петрівно! Щиро вітаю Вас із ювілеєм. Вклоняюся Вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну та самовіддану працю, за дітей, яких ви виростили гідними громадянами. Ви стали свідком народження незалежної Української держави. І сьогодні зустрічаєте свій ювілей в колі рідних та близьких вам людей. Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості, благополуччя», - йдеться у вітанні В.Януковича.

Також О.Олешко привітала Н.Ільченко від імені губернатора Михайла Добкіна, а також від імені голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, та вручила іменинниці подарунки.

«Дорога Наталя Петрівна, Ви народилися в День незалежності нашої країни, і сьогодні у Вас подвійне свято. Прийміть найщиріші вітання від голови облдержадміністрації Михайла Добкіна, від голови Харківської облради Сергія Чернова та від мене особисто. Дякую за Ваших дітей, онуків і правнуків. Щастя Вам, добра і здоров`я!», - сказала О.Олешко.

Фото прес-служби ХОДА