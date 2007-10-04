До Харкові їдуть 2 тисячі фанів Евертона

Харків. 4 жовтня. УНІАН. У Харкові очікують прибуття 2 тисяч уболівальників англійського Евертона.

Як повідомляє Status quo, футболісти і співробітники Евертона оселилися в готелі «Космополіт».

Приймаюча сторона надала по одному перекладачі VIP-персонам, черговому лікареві, футболістам і коментаторові, які приїхали до Харкова. Ще один перекладач буде чергувати в аеропорті - зустрічати вболівальників Евертона, які приїдуть не організованими групами, а самі по собі.

За інформацією гендиректора ФК «Металіст» Олексія АЛЬОХІНА, англійцям запропонують екскурсію по майдану Свободи та прогулянку по саду Шевченко.

У день гри, з метою безпеки, на стадіоні для англійців буде відкритий окремий вихід. Кілька секторів на Південній трибуні стадіону «Металіст» (там розмістяться вболівальники Евертона під час матчу будуть перебувати під посиленою охороною.

Як прогнозує керівництво клубу, під час гри вільних місць на «Металісті» не буде. Найдорожчі квитки на матч коштують 200 грн., всі вони продані. Метро і громадський транспорт у день матчу (гра почнеться сьогодні о 21.45) буде працювати до 3.00, щоб уболівальники змогли роз`їхатися по будинках.