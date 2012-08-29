До кінця року ціни на соціальні сорти хліба не зростуть – Добкін

Харків. 29 серпня. УНІАН. Харківська область має можливість до кінця року витримати стабільну ціну на соціальні сорти хліба.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін на брифінгу в ході робочої поїздки в Чугуївський район, повідомляє прес-служба ОДА.

«Ми розмовляли з головними пекарями області – хлібозаводами «Кулиничі» та «Салтівський». Запасів зерна цих підприємств достатньо, щоб не підвищувати ціну до кінця року. Йде розмова про те, щоб не підвищувати вартість соціальних сортів хліба і в наступному році», - зазначив Михайло Добкін.

Він також повідомив, що зараз ведеться робота з Аграрним фондом України, щоб із 117 тисяч тонн продовольчої пшениці врожаю 2011 року, яка зберігається на елеваторах і хлібоприймальних підприємствах області та належить Аграрному фонду, 60 тисяч тонн були залишені для регіонального запасу зерна Харківської області за ціною врожаю 2011 року.

«Як тільки ця робота буде завершена, ми будемо точно знати, чи є у нас запас, який дозволить не підвищувати ціни на соціальні сорти хліба до серпня 2013 року», - зазначив Михайло Добкін.