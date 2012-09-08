Резолюція мітингу в Харкові: припинити репресії проти незалежних ЗМІ

Харків. 8 вересня. УНІАН. Учасники мітингу на підтримку свободу слова, який відбувся у Харкові, закликали владу України припинити репресії проти незалежних ЗМІ та тиск на журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, яка пройшла біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі міста, взяли участь близько 100 осіб, серед яких, зокрема, студентська молодь, представники різних партійних та громадських організацій.

Активісти тримали в руках лише державні прапори - за домовленістю організаторів, партійна символіка не використовувалася. Партія «Свобода», якій суд заборонив проводити свою акцію на майданні Свободи, підкорилася вимозі.

На мітингу виступили представники «Демократичного альянсу», «Батьківщини», «Свободи», Харківської правозахисної групи, правозахисної групи «Прорвёмся!» та різних громадських організацій Харківщини.

У резолюції мітингу, крім заклику припинити репресії проти незалежних ЗМІ, пролунали вимоги «відновити мовлення компанії ТВі у повному обсягу», «відправити у відставку членів Нацради з питань телерадіомовлення», «припинити цезуру у ЗМІ та забезпечити мовникам рівний доступ до поширення телесигналу».

Учасники мітингу закликали «всіх небайдужих громадян України» приєднатися до їхніх вимог.

У ході акції було зібрано близько 300 підписів на підтримку резолюції мітингу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні суд за позовом влади заборонив проведення акцій на захист свободи слова, які планувалися в суботу, 8 вересня, на майдані Свободи в центрі Харкова. Під заборону потрапили мітинги, плановані партією «Свобода», а також громадськими організаціями та окремими громадянами. Після рішень судів організатори акцій перенесли свої заходи в сад Шевченка, що прилягає до майдану Свободи, до пам’ятника Великому Кобзареві.

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