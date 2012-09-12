Чорнобильці Харкова розпочали безстрокову акцію протесту
До старих вимог додалися нові
Харків. 12 вересня. УНІАН. Чорнобильці Харкова розпочали безстрокову акцію протесту.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько сотні ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції з транспарантами і плакатами вийшли на площу Свободи в центрі Харкова з вимогами виконання закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Коментуючи подію, голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Володимир Проскурін повідомив, що акцію в Харкові розпочато учора, 11 вересня, «як і по всій Україні». За його словами, чорнобильці, як і раніше, ставлять вимоги «виплати пенсій у повному обсязі і всім категоріям ліквідаторів, а не лише генералам і директорам».
«Закон має виконуватися без усяких судів, а якщо суди відбулися на користь позивачів-чорнобильців, то їхні рішення повинні виконуватися», - заявив В.Проскурін.
Крім того, зазначив він, додалася нова вимога - «зняти і не розглядати» поданий до Верховної Ради «нардепом Яценком проект соціального кодексу», який, як вважають чорнобильці, «об’єднає низку законів, у тому числі «чорнобильський» і «афганський», і знищить напрацювання останніх років». «Ми вбачаємо в цьому порушення Конституції», - заявив В.Проскурін.
Він наголосив, що безстрокові акції чорнобильців будуть тривати «аж до повного виконання їхніх вимог».
Як передавав УНІАН, 2 серпня народний депутат Антон Яценко (фракція Партії регіонів) зареєстрував у ВР проект Соціального кодексу (реєстр. №11061). У пояснювальній записці до документа наголошується, що законопроектом передбачено уніфікувати систему управління фондами соцстрахування на основі створення єдиної вертикалі виконавчих органів, що повинно забезпечити: економію адміністративних витрат на здійснення фондами своїх функцій і повноважень; повніше охоплення платників податків і підвищення рівня збирання внесків соцстрахування; цільовий напрям коштів соціального страхування; спрощення відносин фондів і суб`єктів господарювання з реєстрації і сплати внесків тощо. Окрім того, проект передбачає розширення і впорядкування системи пільг і компенсацій деяким категоріям громадян, також встановлені окремими спеціальними законами.
Як передавав УНІАН, 2 серпня народний депутат Антон Яценко (фракція Партії регіонів) зареєстрував у ВР проект Соціального кодексу (реєстр. №11061).
У пояснювальній записці до документа наголошується, що законопроектом передбачено уніфікувати систему управління фондами соцстрахування на основі створення єдиної вертикалі виконавчих органів, що повинно забезпечити: економію адміністративних витрат на здійснення фондами своїх функцій і повноважень; повніше охоплення платників податків і підвищення рівня збирання внесків соцстрахування; цільовий напрям коштів соціального страхування; спрощення відносин фондів і суб`єктів господарювання з реєстрації і сплати внесків тощо.
Окрім того, проект передбачає розширення і впорядкування системи пільг і компенсацій деяким категоріям громадян, також встановлені окремими спеціальними законами.