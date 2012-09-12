Харків. 12 вересня. УНІАН. Чорнобильці Харкова розпочали безстрокову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько сотні ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції з транспарантами і плакатами вийшли на площу Свободи в центрі Харкова з вимогами виконання закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Коментуючи подію, голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Володимир Проскурін повідомив, що акцію в Харкові розпочато учора, 11 вересня, «як і по всій Україні». За його словами, чорнобильці, як і раніше, ставлять вимоги «виплати пенсій у повному обсязі і всім категоріям ліквідаторів, а не лише генералам і директорам».

«Закон має виконуватися без усяких судів, а якщо суди відбулися на користь позивачів-чорнобильців, то їхні рішення повинні виконуватися», - заявив В.Проскурін.

Крім того, зазначив він, додалася нова вимога - «зняти і не розглядати» поданий до Верховної Ради «нардепом Яценком проект соціального кодексу», який, як вважають чорнобильці, «об’єднає низку законів, у тому числі «чорнобильський» і «афганський», і знищить напрацювання останніх років». «Ми вбачаємо в цьому порушення Конституції», - заявив В.Проскурін.

Він наголосив, що безстрокові акції чорнобильців будуть тривати «аж до повного виконання їхніх вимог».