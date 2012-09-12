Завтра на сході знову літо

Харків. 12 вересня. УНІАН. 13 вересня на території України очікується суха погода, лише в західних областях у другій половині дня місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях, Карпатах та степовій частині Криму місцями 4-6° тепла; вдень 22-27°, на Закарпатті 28-32°, у гірських районах країни 14-19°.

У Києві та області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 22-27°. У м. Києві температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

12 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-22°, в Дніпрі біля Києва 17°.