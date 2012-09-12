У Золочеві знайшли тіла трьох робітників, які зникли на каналізаційній станції

Харків. 12 вересня. УНІАН. У Золочеві Харківської області знайшли тіла трьох робітників, які зникли сьогодні на каналізаційній насосній станції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Володимира Суходубова.

Тіла трьох чоловіків, імовірно, працівників комунального підприємства районного житлово-комунального господарства були виявлені сьогодні.

За цим фактом слідчий відділ прокуратури Харківської області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей).

У справі проводяться першочергові слідчі дії. Хід слідства перебуває на контролі прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня о 00.10 до Золочівського райвідділу міліції надійшла інформація про те, що на вулиці поблизу каналізаційної насосної станції знаходиться відчинений асенізаторський автомобіль. На момент огляду міліціонерами приміщення насосної станції було затоплено відходами, а біля асенізаторського автомобіля правоохоронці виявили інструменти та особисті речі трьох працівників господарства.

Міліціонери встановили, що 11 вересня близько 10:00 24-річний головний інженер, 43-річний слюсар та 56-річний водій виїхали до цієї станції для ремонту заслінки.