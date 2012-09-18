Харків. 18 вересня. УНІАН. Від сьогодні харківський стадіон «Металіст» вміщуватиме 40 тисяч глядачів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», така місткість головної футбольної арени Харківщини досягнута завдяки проведенню нового етапу реконструкції стадіону, яка була розпочата після проведення матчів фінальної частини Євро-2012 у Харкові влітку цього року.

Реконструкція торкнулася Західної трибуни стадіону в зонах медіа та VIP-глядачів, а також місць для людей з обмеженими можливостями.

Зусиллями працівників стадіону ця робота була проведена так, щоб при цьому матчі на стадіоні продовжували проводитися. Результатом реконструкції стала зміна конфігурації і місткості зони медіа, за рахунок чого вдалося добитися збільшення місткості глядацьких місць і зони VIP.

Таким чином, тепер максимальна місткість стадіону «Металіст» становить 40003 місця.

Це третій за величиною, після НСК «Олімпійський» (Київ, 70 тисяч місць) і «Донбас-Арени» (Донецьк, 50 тисяч місць), футбольний стадіон в Україні, зазначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 на 38,6 тис. глядацьких місць після реконструкції офіційно відкритий 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених на той час у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 році О.Ярославський інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА