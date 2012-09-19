У Харківському СІЗО ув’язнені вирили лаз для втечі - прокуратура

Харків. 19 вересня. УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі ув’язнені вирили лаз для втечі з пенітенціарної установи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, це було встановлено після того, як до прокуратури надійшла інформації про те, що деякі ув’язнені готують спробу втечі.

Замаскований лаз прямокутної форми розмірами 0,55м х 0,35м, глибиною 1,23м та довжиною 3,8 м, який вів у напрямку основної огорожі слідчого ізолятора, був виявлений 18 вересня в ході контрольного технічного огляду приміщення одного з режимних корпусів СІЗО.

Під час проведення комплексу оперативних заходів встановлено двох ув’язнених, які підтвердили свій намір на скоєння втечі із Харківського СІЗО та розповіли про обставини підготовки до вчинення злочину.

За повідомленням прес-служби Державної пенітенціарної служби України, «двоє ув’язнених харків’янин, 1990 та 1991 року народження, утримувались в СІЗО за підозрою у незаконному заволодінні транспортними засобами, у відповідності до вимог ст.16 Закону України «Про попереднє ув’язнення» виводились для робіт в учбово-виробничих майстернях при СІЗО. Вони ж і зізнались, що виношували наміри скоїти втечу із СІЗО, для чого протягом часу перебування у майстерні здійснювали підкоп».

За цим фактом Жовтневим райвідділом ГУМВС України в Харківській області проводиться перевірка в порядку ст.97 КПК України. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Прокуратурою області проводиться перевірка стану додержання законодавства при триманні вказаних ув’язнених у слідчому ізоляторі, повідомили у прес-службі.