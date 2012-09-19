Погода в четвер

Харків. 19 вересня. УНІАН. Завтра, 20 вересня, у західних областях України буде хмарно, часом пройдуть дощі, в карпатському регіоні сильні, у горах подекуди з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер у західних областях переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с. Температура протягом доби 8-13°, у горах вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

На решті території мінлива хмарність. Без опадів, лише на Житомирщині місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 15-18°, вдень 19-24°, у південній частині до 27°.

У Києві та області опади не передбачаються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

19 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 18°.