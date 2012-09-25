Бережна розповіла спостерігачам ОБСЄ про хід виборчої кампанії в Харкові

Харків. 25 вересня. УНІАН. У вівторок відбулася зустріч народного депутата Ірини Бережної з представниками місії ОБСЄ на їхнє прохання.

Як повідомляє прес-служба І.Бережної, представників ОБСЄ цікавила оцінка народного депутата ходу виборчої кампанії.

І.Бережна виклала стратегію своєї виборчої кампанії як кандидата в народні депутати по округу № 169. «Ми ведемо прозору кампанію, засновану на реальних справах і ідеях, які я як народний депутат реалізовуватиму в наступному скликанні парламенту, - зазначила І.Бережна. - Мені дуже важливо мати зворотний зв`язок з харків`янами, тому у мене дуже насичений графік, що полягає переважно із зустрічами з людьми».

Відповідаючи на запитання представника ОБСЄ про «брудні технології», які застосовуються по відношенню до неї, І.Бережна відповіла: «Мій штаб уважно моніторить всі факти застосування «чорних технологій». Тактика наших опонентів зрозуміла - вони намагаються тиснути психологічно, поширювати неправдиву інформацію про мене та про моїх родичів. На ці провокації ми обов`язково відреагуємо і вже готуємо відповідні позови до суду. Але до суду підемо після виборів, тому що зараз наші опоненти тільки того й чекають, щоб ми відволіклися від виборчої кампанії. Нічого у них не вийде. Це їхня тактика - вести кампанію так, щоб тільки обчорнити найбільш рейтингового кандидата, оскільки нічого іншого вони запропонувати не можуть».

«У мене є з чим іти до людей, я говорю про свою програму, про те, як я бачу Харків через п`ять, десять, п`ятнадцять років. Свою кампанію я веду відкрито і чесно», - наголосила І.Бережна.

При цьому вона запросила представників ОБСЄ на свої зустрічі з виборцями, а також на прийоми громадян, які вона особисто проводить щонеділі.