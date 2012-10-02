У Харкові працівники заводу Шевченка перекривали трамвайну колію

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Сьогодні вранці працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» на знак протесту проти невиплати заборгованих зарплат перекривали трамвайну колію.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту, у якій брали участь понад 100 осіб, проходила поблизу прохідної оборонного підприємства. У зв’язку з цим по вулиці Жовтневої революції змушені були зупинитися до 10 трамваїв. В активній фазі перекриття колії, яка тривала близько 10 хвилин, брали участь близько 40-50 активістів.

Учасники акції скандували: «Дайте зарплату!», «Байдацького – геть!» (Олександр Байдацький – керівник санації заводу ім. Шевченка – УНІАН) і вимагали зустрічі з керівниками підприємства.

«Працівникам заводу не платять з 2008-го року, їм заборгували близько 35 мільйонів гривень, тому й протестують», - сказав, коментуючи подію, Павло Тищенко, голова громадської організації «Трудова Харківщина», яка виступила одним з організаторів мітингу.

Він зазначив, що «часткові мізерні виплати, які до того ж здійснюють лише після протестів, нічого не вирішують, люди обурені, нікому не вірять, тому протестуватимуть і надалі».

П.Тищенко повідомив, що завтра у Харкові за ініціативою Всесвітньої федерації профспілок в рамках «Дня дій» планується загальноміський мітинг, у якому братимуть участь і працівники заводу ім. Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, попередня акція протесту працівників ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» з вимогою погашення заборгованості із заробітної плати на підприємстві відбулася 21 серпня.

6 вересня, під час відвідання Харківського тракторного заводу, прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив журналістам: «По заводу Шевченка: сьогодні кошти необхідні для погашення боргів виділені, і в найближчий день-два робітники цього підприємства отримають їх», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що уряд ухвалив рішення погасити борги з зарплати на деяких державних підприємствах країни, щоб тільки частково вирішити цю проблему.