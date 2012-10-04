Шуфрич бачить Ірину Бережну в новому парламенті

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Заступник секретаря РНБО Нестор Шуфрич вважає, що за результатами виборів Партія регіонів може створити парламентську більшість у Верховній раді України наступного скликання.

Про це він сказав під час своєї зустрічі з виборцями, говорячи про кандидатів у депутати в мажоритарних округах Харкова.

«Я хочу вірити, що у нас буде більше 226 народних депутатів. І я був би абсолютно спокійний, якби 226-м народним депутатом в нашій більшості, сформованій Партією Регіонів, була б Ірина Бережна. Ірина Григорівна - один з кращих фахівців в Україні у галузі права і юриспруденції. І, швидше за все, вона працюватиме в одному з правових комітетів, або в комітеті з реформи судової системи. Вона дуже активний депутат. Ну, а який вона політик - ви вже маєте можливість побачити самі. Ми з Іриною дружимо багато років, і можу сміливо сказати, що вона дуже хороша і порядна людина, що в політичних реаліях України - велика рідкість. Мені здається, ми і ви будемо спокійні, коли Ірина Бережна представлятиме в парламенті Харків», - сказав Н.Шуфрич.

Говорячи про ініціативи нинішнього уряду, він повідомив, що 2014 року в Україні буде повністю контрактна армія, а до 2017-го - зарплата становитиме 8000 грн. «Ми не обіцяли за рік повернути внески ощадбанку СРСР, як наші попередники, але ми пообіцяли повернути їх до 2017 року, і ми це зробимо», - заявив заступник голови РНБО.

Коментуючи інші обіцянки Партії Регіонів, Н.Шуфрич зазначив: «Ми не обіцяли ліквідовувати призов до армії за один рік. Але вже цього року менше призиваємо, наступного року ми призиваємо 13000 хлопців, а в 2014 році - жодного. Тепер ви самі визначатимете, чи хочете ви, щоб ваші діти працювали в армії». Зокрема, в Харківській області в 2011 році осінній призов становив 1220 осіб, цього року - 800, у наступному заплановано близько 300, а в 2014 - жодного.

Також Н.Шуфрич пообіцяв Харкову розвиток промисловості, і як наслідок - зростання бюджету: «Якщо в 2009 році бюджет Харківської області був 7 млрд 739 млрд грн, то цього року - 11 694 млрд грн. Майже на 4 млрд гривень протягом двох років. Бюджет міста Харкова в 2009 році становив 2 100 млрд грн, і 3,5 мдрд грн - сьогодні».

Відповідаючи на питання про те, чому стрімко ростуть ціни, і що буде з економікою після виборів, Н.Шуфрич повідомив: «Пенсія збільшилася з 973 до 1255 грн, а зарплата з 1800 до 2600 майже. Ви можете говорите про ціни, я з цим згоден . Але ривок цін був у 2009 році, коли з 5 грн до 8 підлетів долар, коли м`ясо почало коштувати до 55 з 25 грн за кілограм. Незважаючи на зростання цін на окремі групи товарів, ми сьогодні можемо констатувати зниження цін на крупи, соняшникову олію, хліб піднявся трохи. Вдалося майже вдвічі знизити ціни на цукор. Збільшили на 30% посівних площ цукрового буряка, виробник отримав той же прибуток за рахунок збільшення обсягу, ринок отримав надлишок цукру, і ціни знизилися».

Коментуючи соціальні ініціативи Президента і уряду, Н.Шуфрич заявив: «Микола Янович Азаров сміливо пообіцяв, що зарплата буде 8000 грн до 2017 року при збереженні сьогоднішніх цін. У це складно повірити, але ми це прорахували. Ми вам не обіцятимемо нереальну пенсію в 500 євро до наступного року, зарплату в 1000 євро. Ви знаєте, який має бути ВВП для такої зарплати? 4,5%. А він у нас 1,5%. Але вже сьогодні середня зарплата по країні 3200, збільшилася з 2500 грн. Якщо ми ці тенденції збережемо, то до 2016-2017 року ми вийдемо на зарплату 8000 грн».

Водночас, на думку Н.Шуфрича, існує небезпека повернення нинішньої опозиції до влади. «Ви ж бачите, сьогодні «оранжеві» пруть з усіх боків. Вся опозиція - це колишні «оранжеві». Я не знаю, куди вони позасовували свої шарфики, але я добре пам`ятаю, як вони чечьотку танцювали на Майдані. На цих виборах ми б хотіли, щоб не просто ми перемогли, ми хочемо, щоб ви перемогли», - сказав Н.Шуфрич.