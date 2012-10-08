Янукович привітав Харківщину з намолотом другого мільйона тонн зерна
12:10, 08 жовтня 2012Харьків
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Президент дякує за добрий урожай
Харків. 5 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Харківської області з намолотом другого мільйона тонн зерна.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації глави держави.
«Дякую за наполегливу щоденну працю, любов до рідної землі та добрий урожай, зібраний вашими руками», - йдеться у вітанні В.Януковича.
Він побажав хліборобам міцного здоров’я, достатку, енергії та нових звершень на благо України.
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