Число інфікованих у Богодухові зросло до 42, у 16 - дизентерія

Харків. 9 жовтня. УНІАН. На даний момент у Богодухівському районі Харківської області зареєстровано вже 42 особи з кишковою інфекцією.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму.

«З них 38 учнів, медсестра Богодухівської гімназії і троє дорослих, які контактували вдома з хворими. Всього госпіталізовано в інфекційне відділення Богодухівської центральної районної лікарні 25 осіб: 21 учень, медсестра і троє дорослих. Стан 39 хворих легкого ступеня тяжкості та у трьох - середньої. Тяжкохворих на сьогодні немає», - сказав І.Шурма.

Він повідомив, що вже отримані результати аналізів 16 хворих і визначений збудник інфекції. За словами І.Шурми, мовиться про дизентерію. Результати решти 26 хворих знаходяться в роботі.

«З метою пошуків шляхів і факторів передачі інфекції фахівцями обласної санепідстанції, які залучили до роботи фахівців з міста та інших районів, проведено бактеріологічне обстеження 192 контактних осіб, відібрано 18 проб харчових продуктів, 20 проб води. 212 змивів взяли, 82 - з об`єктів харчоблоку та навколишнього середовища і 130 - в домашніх умовах. Сьогодні можна говорити, що одним з продуктів, який міг бути середовищем для перенесення цього збудника, є вершкове масло», - повідомив І.Шурма.

За його словами, на даний момент за цим фактом готується звернення до прокуратури. Визначений постачальник продуктів, у роботі якого виявлені численні порушення.

«Працівники санепідслужби, управління охорони здоров`я, куди входять і лікарі-іфекціоністи, і управлінці ГУ охорони здоров`я, продовжують роботу в Богодухівському районі. Основне зараз - довести до людей інформацію про дизентерію, про необхідність дотримання правил особистої гігієни. Ситуація з моєї точки зору як чиновника і управлінця має свою динаміку, тому що в перший день, у п`ятницю і суботу ми виявили більше 20 осіб, потім йшло по наростаючій, до суботи ми мали 36 хворих, а сьогодні - 42. Це означає, що в неділю, понеділок і, фактично, весь вівторок зафіксовано різке зменшення людей, які потрапляють у поле зору лікарів. Це пов`язане з тим, що вже визначений продукт, який, імовірно, може містити збудник. Всі продукти, які поставлялися, ліквідовані, тобто, джерело інфекції ліквідовано», - наголосив І.Шурма.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області 5-7 жовтня до інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, а саме: недотримуються правила зберігання харчових продуктів та сировини, виявлено продукти без маркування та супровідної документації, що підтверджує її якість та безпечність, відсутній контроль за організацією харчування у закладі, порушено ведення медичної документації, у т.ч. по контролю за організацією харчування, недостатня кількість інвентарю для прибирання тощо.

Як повідомила 8 жовтня прес-служба МОЗ України, комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Державної санітарно-епідеміологінчої служби України.