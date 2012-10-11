У Харкові судитимуть двох митників

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Прокуратура Київського району м. Харкова передала до суду кримінальну справу стосовно двох інспекторів одного з митних постів Харківської обласної митниці, які звинувачуються у хабарництві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, встановлено, що вони отримали хабар у сумі 300 доларів від громадянина за безперешкодне перевезення останнім через митний кордон України товарів без оформлення необхідних документів та сплати обов’язкових платежів.

Справу, порушену за фактом отримання митниками хабара (ч.3 ст.368 ККУ),скеровано до суду для розгляду по суті.