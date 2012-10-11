Інфекцію в їжу, якою отруїлися учні гімназії, заніс постачальник продуктів

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Богодухівському районі Харківської області збудник дизентерії в їжу, якою отруїлися учні Богодухівської гімназії №1 та №2, заніс постачальник продуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це після виїзного засідання з питання захворювання дітей у Богодухівському районі, сказав журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він зазначив, що продукти харчування були якісними, однак сам постачальник, який забезпечував ними кілька навчальних закладів району, виявився носієм інфекції.

«На сьогоднішній момент є інформація, що людина, яка займалася постачанням продуктів, нещодавно перехворіла інфекційним захворюванням і є носієм інфекції. В крові постачальника були виявлені антитіла, які дають лікарям і санлікарям привід говорити про те, що він був носієм інфекції», - сказав М.Добкін.

Губернатор запевнив, що на сьогодні в Богодухівському районі вжиті всі необхідні заходи для усунення причин захворювання дітей. Зокрема, постачальник був відсторонений від роботи, а всі продукти харчування вилучені.

М.Добкін зазначив, що матеріали на постачальника продуктів харчування в навчальні заклади Богодухівського району передані в районну прокуратуру.

«Директор гімназії сьогодні на засіданні оприлюднила інформацію про те, що всі печатки, які свідчать про здоров’я цієї людини (постачальника - УНІАН), були від неіснуючого медичного закладу. Тому всі ці дані передані в прокуратуру, яка буде розбиратися аж до кримінальної відповідальності. Людина має відповідати за свої вчинки, тим більше, що постачанням продуктів ця особа займається близько 6 років», - підкреслив М.Добкін.

Він також наголосив, що на посаду санітарного лікаря району має бути призначена більш професійна людина, «яка не буде допускати подібного недбалого ставлення до роботи».

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області 5-7 жовтня до інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Станом на 9 жовтня, число хворих зросло до 42. З них 38 - учні, медсестра Богодухівської гімназії і троє дорослих, які контактували вдома з хворими. Госпіталізовано в інфекційне відділення Богодухівської центральної районної лікарні 25 осіб: 21 учень, медсестра і троє дорослих. Стан 39 хворих легкого ступеня тяжкості та у трьох - середньої.

Після проведення аналізів, був визначений збудник інфекції - дизентерія.

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці було виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Також виявлені численні порушення в роботі постачальника продуктів.