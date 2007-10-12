Батьки часто знущаються над дітьми

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У вересні на Харківщині зареєстровано 8 повідомлень з приводу випадків насильства стосовно дітей, що були вчинені їхніми батьками та 1 повідомлення - про скоєння насилля дитиною стосовно матері.

Як повідомляє сайт ОДА з посиланням на службу у справах дітей облдержадміністрації, найбільша кількість випадків насильства в сім’ї зареєстрована у Харкові (3). Крім того, повідомлення надходили з Балаклійського (1), Дергачівського (1), 1, Краснокутського (1), (1), Харківського (2) районів та м. Куп’янськ (1).

Наведені випадки становлять за категоріями: 6 фактів фізичного насильства, 2 факти психологічного насильства та 1 випадок економічного насильства. Таким чином, майже в більшості випадків спостерігаються факти побиття батьками (найчастіше матерями) своїх дітей та майже в більшості випадках це малолітні діти - ті, кому ще не виповнилося 14 років.

За підсумками вересня цього року троє дітей, постраждалих від насилля в сім’ї, були направлені до обласного притулку для неповнолітніх.

Станом на 5 жовтня 2007 р. у Харківській області під соціальним супроводом спеціалізованими службами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 55 родин, у яких виховується 80 дітей.

Діти, які зазнали насилля або жорстокого поводження в сім’ї, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ (108 дітей), в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (30), в службах у справах дітей райдержадміністрації та міськрайвиконкомів (50), в управліннях та відділах у справах сім’ї та молоді - 34.

Кількість різноманітних послуг, наданих сім’ям з приводу попередження насилля в сім’ї стосовно дітей та дітьми, загалом в Харківській області становить 382 послуги (з них інформаційних - 103, психологічних - 125, юридичних - 53, соціально-медичних - 35 та інших - 66.