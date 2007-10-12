Звіту Авакова перед облрадою не буде

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Депутати Харківської облради 12 жовтня на засіданні президії облради ухвалили рішення виключити з порядку денного чергової XX сесії питання "Про звіт голови Харківської облдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку Харківської області, обласного бюджету і виконання облдержадміністрацією делегованих облрадою повноважень за II-IV квартал 2006 р. і I півріччя 2007 г." і "Про висловлення недовіри голові ХОДА".

Як зазначив голова Харківської облради Василь САЛИГІН, "на листи з проханням надати 3 і 9 жовтня до облради річний звіт надійшли відповіді від першого заступника голови ХОДА Володимира БАБАЄВА, у яких йдеться, що з об`єктивних причин звіт не може бути підготовлений, оскільки статистичні дані, на яких він повинен грунтуватися, надійдуть не раніше лютого 2008 року". "Цей факт робить неможливим розгляд питання про висловлення недовіри голові ХОДА, розгляд цього питання може бути тільки наслідком визнання незадовільної роботи ХОДА", - підкреслив він.

В.САЛИГІН також повідомив, що дата проведення XX сесії облради буде визначена пізніше. До порядку денного включено 33 питання. Можливо, кількість питань збільшиться, оскільки голова ХОДА Арсен АВАКОВ планує винести на розгляд депутатів питання про перерозподіл бюджетних коштів.

Як повідомлялося раніше, рішення голови Харківської облради В.САЛИГІНА про скликання чергової сесії облради, призначеної на 16 жовтня, було зупинене. За даними сайту облради, це пов`язано з тим, що, на думку В.САЛИГІНА, рішення Київського районного суду Харкова від 8 жовтня 2007 р. за позовом Віталія САМУСЄВА до В.САЛИГІНА обмежує право голови облради на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також перешкоджає неупередженому веденню пленарного засідання сесії облради.

У своєму позові В.САМУСЄВ просив суд зобов`язати В.САЛИГІНА у місячний термін спростувати негативну інформацію про В.САМУСЄВА шляхом виступу на каналах "Симон", "ОТБ” і "Р1", заборонити розповсюдження сюжету "Кінець маскараду" та іншої неправдивої інформації про В.САМУСЄВА на телебаченні, а також стягнути з відповідача 1 грн. за моральний збиток.