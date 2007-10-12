Захаров: парламент не має затверджувати Конституцію

Київ. 12 жовтня. УНІАН. Голова Української Гельсінкської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ вважає, що проект нової Конституції не повинен затверджувати парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку правозахисник висловив сьогодні в ході круглого столу в Києві.

Є.ЗАХАРОВ вважає нелогічним ухвалення Конституції України саме парламентом. На його думку, було б достатньо, якби Верховна Рада просто погодилася з необхідністю змінити Конституцію й з тим, що саме Конституційна рада розроблятиме проект нового документа. ”Якби парламент погодився з цим і прийняв закон про вибори Конституційної асамблеї, то, я вважаю, на цьому його функція була б вичерпана”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Він вважає, що процесу ухвалення нової редакції Основного Закону має передувати широке громадське обговорення проекту, який розробить Конституційна рада.

За словами правозахисника, рішення про підготовку нової редакції Конституції в значній мірі буде політичним, а не правовим. Він пояснює це тим, що нинішня Конституція України в даній час не виконується, а процес розробки нової Конституції України вже почався. ”Й те, що було озвучено ідею створення Конституційної ради, це фактично і є механізмом для підготовки нового проекту Конституції”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Дуже важливо, переконаний Є.ЗАХАРОВ, щоб у Конституційній раді були представлені ті люди, які добре розбираються в тонкощах конституційної проблематики й відстоюватимуть інтереси та цінності громадянського суспільства. Є.ЗАХАРОВ назвав це найважливішим тактичним завданням на сьогодні.

Він вважає, що Конституційна рада, у разі успішної роботи, повинна представити проект нової Конституції України і пропозиції щодо подальших процедур її затвердження.

Саме тут, на думку Є.ЗАХАРОВА, повинна спрацювати ідея Конституційної асамблеї як органу, який може затвердити цю Конституцію й вже після цього проект Основного Закону може виноситися на всеукраїнський референдум. Конституційна асамблея повинна проаналізувати й узагальнити всі думки, висловлені під час цього широкого обговорення, якраз це й є широкою функцією цього органу.