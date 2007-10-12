У вихідні очікується похолодання

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Вночі, 13 жовтня, у Харкові очікується хмарна погода без осадків. Температура повітря – 9-11 градусів.

За прогнозом інтернет-служби погоди «Фобос», у суботу вранці у Харкові можливий невеликий дощ. Температура – 8-10 градусів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні очікуються дощі, вдень у центральних областях місцями сильні, ввечері на північному заході подекуди мокрий сніг. вітер буде південно-західний, 5-12 м/с, вдень у західній половині північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Температура у західних та північних областях протягом доби 4-9° тепла, на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у південних областях до 16°; у Криму вночі 5-10° тепла, на узбережжі до 12°, вдень 15-20°; у Карпатах вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

14-15 жовтня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, у західній половині з мокрим снігом (15 жовтня вночі у більшості південних областей, вдень у західних, північних та центральних областях невеликий дощ, на крайньому заході без істотних опадів). Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-західний, 7-12 м/с, 14 жовтня в Україні, крім східної частини, 15 жовтня на півдні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західній частині від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 1-6° тепла, у Криму, а 14 жовтня і в Приазов`ї місцями 7-10° тепла; вдень в Україні 4-9° тепла, в Криму, більшості східних, а 15 жовтня і в південних областях 7-12° тепла. В Карпатах сніг, мокрий сніг, хуртовина, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

16-17 жовтня утримається холодна погода: температура у західних та північних областях вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 3-9° тепла (у Карпатах вночі 2-8° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла ); на решті території вночі 1-7° тепла, вдень 6-12°, у Криму до 15° тепла. Часом невеликий та помірний дощ, вночі місцями (крім півдня) з мокрим снігом, лише на крайньому заході , а вночі і у північних областях місцями невеликі опади.

У Києві та області у суботу очікується дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби у Києві 6-8° тепла, по області 4-9°.

14-15 жовтня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, вночі місцями з мокрим снігом (вдень 15 жовтня невеликий дощ). Вітер північний, 7-12 м/с, 14 жовтня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

16-17 жовтня утримається холодна погода: температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. Вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень дощ.