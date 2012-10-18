Харківщина і Бразилія зацікавлені у співпраці

Харків. 18 жовтня. УНІАН. У середу відбулася зустріч голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна та голови Харківської обласної ради Сергія Чернова з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Бразилія в Україні паном Антоніо Фернандо Круз-де-Мелло.

Під час зустрічі були обговорені питання перспектив взаємовигідної співпраці між Харківською областю та Бразилією, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Харків є науковим і культурно-освітнім центром нашої країни. Харківська область виробляє товарів і послуг, які становлять більш ніж 6% від ВВП України. Імена багатьох талановитих харків`ян відомі далеко за межами нашої країни. Досягнення наших земляків у науці, культурі, мистецтві, спорті зробили нашу країну більш відомою. У столиці Харківської області - місті Харкові постійно навчається близько 300 тисяч студентів з різних міст України та іноземних держав. Харківський регіон є й серйозним сільськогосподарським регіоном. Наша область другий рік поспіль серед лідерів з виробництва зернових культур», - сказав під час зустрічі Добкін.

Зі свого боку, Посол Бразилії відмітив напрямки, у яких зацікавлена його країна.

«Ми зацікавлені у співпраці у військовій та освітній сферах. Ми вивчаємо можливості налагодження контактів з промисловими підприємствами з тим, щоб розробляти спільні проекти. Важливо відзначити, що у нас є великі та важливі плани щодо співробітництва в галузі агропромислового комплексу. У нас дуже великі перспективи щодо співпраці в галузі біопалива. Етанол і біодизель - це ті два продукти, які мають всі можливості виробляти Україна. Включаючи також розробку двигунів для автомобілів, які можуть приймати будь-яке паливо в будь-яких пропорціях. Тобто двигуни можуть працювати нормально з одним або з іншим паливом. Також ми можемо співпрацювати в галузі фармації. Крім цього, у Бразилії розпочалася програма «Наука без кордонів». Ми плануємо привезти в Україну до 3 тисяч студентів. Також за цією програмою передбачається співробітництво з іншими країнами на рівні навчання в галузі сільського господарства, агробізнесу», - сказав Антоніо Фернандо Круз-де-Мелло.

Всі пропозиції з боку Бразилії керівництвом Харківщини були підтримані.

«Ваші пропозиції повністю збігаються з моїм баченням нашого співробітництва. І наука, і військово-промисловий комплекс, і сільське господарство - це ті напрямки, за якими Харківська область особливо сильна в Україні. Зі свого боку ми гарантуємо будь-яким інвестиціям з боку Бразилії, будь-яким ініціативам повну підтримку», - сказав М.Добкін.