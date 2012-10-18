Сегодня - День независимости Азербайджанской Республики

Харьков. 18 октября. УНИАН. Сегодня, 18 октября, День государственной независимости Азербайджанской Республики.

От имени Союза азербайджанцев мира (САМ) своих соотечественников поздравил вице-президент Международной академии казачества, Герой казацкого народа, маршал, академик (МКА) Миршахин Исмаилов.

30 августа 1991 года, говорится в сообщении, на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости республики.

В ней говорилось: «Верховный Совет Азербайджанской Республики, руководствуясь высшими государственными интересами народа Азербайджана и выражая его волю, отмечая, что с 1918 по 1920 год Азербайджанская Республика существовала как независимое, признанное со стороны международного сообщества государство; основываясь на Конституции Азербайджанской Республики, Конституционных законах о суверенитете Азербайджанской Республики и об основах экономической самостоятельности Азербайджанской Республики; осознавая свою ответственность за судьбу и обеспечение свободного развития народа Азербайджана, гарантируя предусмотренные международными актами права и основные свободы человека всем гражданам Азербайджанской Республики независимо от национальной принадлежности и вероисповедания; стремясь предотвратить угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, руководствуясь священным долгом обеспечить безопасность и неприкосновенность государственных границ Азербайджанской Республики», - принимает Декларацию о восстановлении государственной независимости республики.

Одновременно с этим было принято постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

Во исполнение этого решения, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года «О восстановлении независимости Азербайджанской Республики», Верховный Совет АР во главе с Ельмирой Гафаровой 18 октября 1991 года принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики и учредил основы государственного, политического и экономического устройства страны. С этого момента Азербайджан приобрел государственную самостоятельность, а день18 октября стал праздничным.