Кличко сказав, з ким не буде співпрацювати партія «Удар»

10:37, 18 жовтня 2012
Харьків
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Легендарний боксер сьогодні в Харкові

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Політична партія «Удар» за жодних умов не співпрацюватиме з Партією регіонів та Комуністичною партією України.

Віталій КЛИЧКО, грудень 2011, фото Андрія КРАВЧЕНКА

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Харкові заявив журналістам лідер партії «Удар» Віталій Кличко.

«Ні за яких умов ми не будемо співпрацювати з Партією Регіонів та їхніми сателітами комуністами в наступному парламенті. За соціологією, дуже великі шанси, що в наступному парламенті будуть присутні представники комуністів та регіонів. Так ось, за жодних умов ми з ними співробітничати не будемо», - сказав В.Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні «Удар» співпрацює з політичною партією «ВО «Батьківщина» в питаннях протидії можливої фальсифікації результатів виборів.

«Нам потрібно зосередитися не на майбутніх діях, тому що майбутнє може бути перекреслене, тому що ми не зможемо, по-перше, отримати хороший результат, і головне – захистити його. На сьогодні ми («Удар» із ВО «Батьківщина» - УНІАН) координуємо, ми разом звертаємося до міжнародних спостерігачів, ми координуємо їхні дії на ті дільниці, де найбільш імовірні махінації, де нема достатньої кількості наших представників», - сказав В.Кличко.

Він додав, що партія «Удар» також запропонувала ВО «Свобода» координувати свої дії щодо захисту результатів виборів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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