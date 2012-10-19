Азаров сьогодні відвідає Харків

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола Азаров сьогодні здійснить поїздку до Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, М.Азаров у середині дня проведе зустріч зі студентами та викладачами Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Крім того, лідер ПР візьме участь в урочистому мітингу, який розпочнеться 16.30 біля будинку Харківського національного театру опери і балету ім. М.Лисенка.

Очікується також виступ М.Азарова на обласному державному телебаченні.

У прес-службі зазначили, церемонію відкриття музею Партії регіонів у Харкові, яка за участю М.Азарова планувалася сьогодні, перенесено. Музей буде відкрито пізніше (26 жовтня – в день заснування партії), оскільки лідер ПР під час сьогоднішнього візиту не зможе взяти участь у відкритті музею через насичений графік.

Приліт літака прем’єр-міністра в Міжнародний аеропорт «Харків» очікується о 12.00.