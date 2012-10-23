Бережна планує відкрити ряд своїх приймалень у вузах Харкова

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна у разі свого повторного обрання відкриє свої громадські приймальні у вищих навчальних закладах.

Про це вона заявила під час зустрічі зі студентами одного з харківських вузів, повідомляє прес-служба народного депутата.

«В останні кілька днів особливо часто спілкуюся зі студентами. Відверті та конструктивні зустрічі. Розумію, чому молоді люди не ходять на вибори і часто висловлюють свої думки лише в соціальних мережах - з ними просто традиційно ніхто не спілкується, не прислухається до їхньої позиції. Вважаю це великим недоліком» , - сказала І.Бережна.

У прес-службі зазначають, що І.Бережна давно відома своїми ініціативами у сфері молодіжної політики. Зокрема, вона є автором законів «Про перше робоче місце», «Про доступне житло для молоді», ініціативи прирівнювання виплат матерям на дітей менше трирічного віку до прожиткового мінімуму, а також створення банку законодавчих студентських ініціатив.

«Деякі пропозиції, які оприлюднюють студенти, бувають мудрішими і конструктивнішими, аніж заяви окремих кандидатів економічних наук», - вважає І.Бережна. «Після виборів, - повідомила народний депутат, - я планую відкрити ряд своїх приймалень прямо у вузах».