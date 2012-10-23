У Харкові «мінували» приймальню кандидата в народні депутати

Харків. 23 жовтня. УНІАН. У Харкові невідомий зробив хибне повідомлення про замінування приймальні одного з кандидатів у народні депутати України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України Харківській області, повідомлення про замінування надійшло до оператора служби «102» з таксофону вчора близько 22.20.

До приміщення приймальні, яке розташоване в 5-поверховому нежитловому будинку на території заводу «Протон», виїхали керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, Червонозаводського райвідділу міліції, експерти, вибухотехніки, рятівники МНС та працівники кінологічної служби.

Правоохоронці з’ясували, що на 3-му поверсі будинку знаходяться приймальня 61-річної громадянки, народного депутата України, та приймальня 55-річного громадянина, кандидата в народні депутати України.

Огляд місця події проводився з 23.30 до 1.05. Під час обстеження приймальні кандидата в нардепи загальною площею 50 кв. м спеціалісти вибухонебезпечних предметів не виявили. Евакуація не проводилась, рух транспорту не припинявся, порушень громадського порядку не допущено.

Під час проведення перевірки анонімного повідомлення про замінування до чергової частини МВС України по телефону звернулася 61-річна громадянка, народний депутат України, та повідомила, що до приміщення її приймальні намагаються зайти працівники міліції та МНС, проти чого вона заперечує та відмовляється надати можливість повністю оглянути всі приміщення приймальні. Це звернення належним чином зареєстроване в відповідному журналі Червонозаводського райвідділу міліції.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України Харківській області Наталя Захарова, приймальня народного депутата оглянута не була, оскільки жінка не допустила правоохоронців до цього приміщення.

На цей час правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи невідомого, який повідомив про замінування.