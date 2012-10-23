У Чугуєві відкрився ще один дитсадок

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбулося відкриття дошкільного підрозділу Чугуївського навчально-виховного комплексу №6 імені тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба.





Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в урочистостях взяли губернатор Михайло Добкін, його заступник Євген Савін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, вчителі, вихователі, батьки, мешканці мікрорайону «Авіатор».

«Сьогодні у нас неординарна подія. Ми відкриваємо двадцять четвертий дитячий садок, який територіальній громаді вдалося побудувати в цьому році. Президент України поставив дуже складне і важливе завдання - відновлення мережі дитячих дошкільних закладів у країні. Його виконання буде дуже серйозно допомагати і батькам, і економіці держави, і, в першу чергу, головним жителям нашої країни - дітям, які будуть тут виховуватися», - сказав М.Добкін.

Також глава області висловив слова подяки органам місцевого самоврядування, народним депутатам України, які добилися фінансування та субвенцій для Харківської області, будівельникам, які вклали в роботу багато сил, трудовому колективу, який працюватиме у дошкільному закладі, а також батькам, тому що без їхньої допомоги і бажання нічого б не вийшло.

«Я можу сказати відповідально - темпи будівництва та відродження мережі дошкільних закладів у Харківській області ми знижувати не збираємося. Так що у нас таких свят буде ще дуже багато», - зазначив М.Добкін.

Довідка. Установу засновано 10 вересня 1946 року. Приміщення типове, розраховане на 2 вікові групи (40 місць). Для вікової групи виділені окремі приміщення: ігрову, спальну, гігієнічну кімнату, роздягальню.

Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт - 2766,0 тис. грн.

У 2011 році з державного бюджету на реконструкцію класних кімнат Чугуївської загальноосвітньої школи №6 під дошкільний заклад виділено і освоєно кошти в сумі 766,0 тис. грн. У 2012 році на об`єкт з державного бюджету виділено та освоєно кошти в сумі 1600,0 тис. грн., а також з міського бюджету - 403 283, 64 грн. За ці гроші проведена реконструкція класних кімнат під розміщення 2 груп на 40 дітей, відремонтована м`яка покрівля, обладнана пральна кімната, ізолятор та медичний кабінет, упорядкована територія, встановлено огорожу і закуплено меблі.

Фото прес-служби ХОДА