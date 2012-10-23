Тимошенко ще раз просить повернути її до колонії

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася з повторною заявою з проханням повернути її з Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові до Качанівської виправної колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Сьогодні Юлія Володимирівна повторно звернулася із заявою до головного лікаря лікарні і до начальника колонії із заявою, щоб її все ж таки перевели до колонії, тому що в тих умовах, у яких вона зараз знаходиться, неможливо лікуватися», - сказав О.Плахотнюк.

За його словами, до заяви в якості додатків була долучена позиція німецької клініки «Шаріте» стосовно можливості продовження лікування Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

О.Плахотнюк зачитав переклад заяви клініки «Шаріте» щодо розповсюдження відео з палати Ю.Тимошенко. У заяві, зокрема, засуджується «чергове неправомірне використання конфіденційної інформації», неможливість ведення довірливих бесід між лікарем та пацієнткою у харківській лікарні.

«Таким чином, українська тюремна адміністрація підтвердила висловлені ще в березні 2012 року побоювання лікарів «Шаріте», що за таких умов, які є несумісними в тому числі з принципами Комітету протидії тортурам, успішне лікування пацієнтки є неможливим», - процитував лист голови правління клініки «Шаріте» Карла Макса Айнхойпля О.Плахотнюк.

На думку адвоката, подальше перебування Ю.Тимошенко у харківській лікарні «буде нічим іншим, як продовженням насильного утримання її тут».

На думку О.Плахотнюка, пенітенціарна служба зобов’язана повернути Ю.Тимошенко до Качанівської колонії.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.Тимошенко звернулася з заявами до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» з вимогою припинити її лікування та перевезти до тюремної камери.

«Незважаючи на незакінчене лікування, прошу виписати мене з Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві.

Екс-прем`єр вважає за неможливе продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються у Інтернеті. «Враховуючи викладене та зважаючи на те, що моє лікування ще не закінчено, вимагаю від вас виписати мене з лікарні в найближчий час та надати відповідну медичну допомогу», - вимагає вона.

23 жовтня Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків та лікарів німецької клініки «Шаріте», які безпосередньо керують реабілітаційним процесом засудженої екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, з подальшим проведенням консиліуму для прийняття рішення за заявою засудженої про переведення до колонії.