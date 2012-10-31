Тимошенко завтра хоче побачити посла ЄС і групу соратників

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко хоче завтра зустрітися з послом Євросоюзу Яном Томбінські, а також із головою Ради Об’єднаної опозиції Арсенієм Яценюком, керівником центрального штабу «Батьківщини» Олександром Турчиновим та заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Києві повідомив її захисник Сергій Власенко.

«Сьогодні Юлією Володимирівною подана заява про проведення короткострокового побачення», - сказав він.

С.Власенко нагадав, що кожна особа, яка перебуває в місцях позбавлення волі, має право один раз на місяць на короткострокове побачення з тими людьми, яких вона обирає, і тривалість побачення має бути не більше 4 годин.

С.Власенко наголосив, що останнє побачення у Ю.Тимошенко було 1 жовтня.

«На завтра на таке короткострокове побачення Ю.Тимошенко запросила посла Євросоюзу Яна Томбінські на його прохання, Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка, Григорія Немирю», - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що Державна пенітенціарна служба не має права перешкоджати цьому побаченню і для цього не потрібно ніяких додаткових дозволів. «Це право, яке надано чинним законодавством», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня спостерігачам від ОБСЄ було відмовлено у зустрічі з Ю.Тимошенко.

Зокрема, за словами голови короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Вальбурги Габсбург Дуглас, на вихідних спостерігачі ОБСЄ отримали дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко, однак 30 жовтня о 12.15 їм повідомили, що візит неможливий, оскільки екс-прем’єр оголосила голодування.

Довідка УНІАН. 29 жовтня Ю.Тимошенко заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.