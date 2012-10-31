У Харкові стартував турнір з футболу «Кубок Слобожанщини-2012»

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Харкові стартував Міжнародний юнацький турнір з футболу «Кубок Слобожанщини-2012».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в урочистій церемонії відкриття Турніру взяли участь голо губернатор Михайло Добкін, президент федерації футболу Харківської області Володимир Бабаєв, Генеральний консул Російської Федерації в м. Харкові Сергій Семенов та генеральний директор ФК «Металіст» Сергій Волик.

«Зовсім недавно Україна та Харків приймали матчі Євро-2012, і сьогодні ми починаємо новий турнір. Я не сумніваюся, що ця спортивна подія подарує Україні та Росії нових видатних футболістів», - з такими словами звернувся до команд М. Добкін.

Також він побажав футболістам безкомпромісної, чесної і цікавої гри, яка визначить найсильнішого, а також максимального задоволення від змагання.

«Я буду вболівати за харківський «Металіст», але успіху бажаю всім», - сказав М.Добкін.

За кубок переможця в рамках турніру будуть боротися 8 команд: «Металіст» (Харків), «Динамо» (Київ), «ДЮСШ № 6» (Бєлгород), «Металург» (Донецьк), УФК-1 (Харків), «Арсенал» (Тула), «Чорноморець» (Одеса), ФК «Севастополь».

Фото прес-служби ХОДА