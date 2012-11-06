В середу на сході вночі невеликі дощі

Харків. 6 листопада. УНІАН.7 листопада в Україні очікується хмарна, без опадів, погода. Невеликі дощі пройдуть лише в Криму, а вночі і в східних областях та Приазов`ї.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° тепла, на Прикарпатті до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, на узбережжі Криму до 12°, вдень 8-13°. В Карпатах дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°. У м. Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.