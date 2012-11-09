Металіст продемонстрував «гол сторіччя» - сайт УЄФА

Харків. 9 листопада. УНІАН. «Голом сторіччя» назвав гол Тайсона у вортота Русенборга півзахисник норвезького клубу Боржек Дочкал.

«Чесно кажучи, я ніколи ще вживу не бачив настільки красивого гола, який забив Тайсон. Це реально гол року, та що там - гол сторіччя», - наводить цитату Дочкала сайт УЄФА.

«Це було просто чудово, - додав півзахисник, - і ще раз доводить, що в «Металісті», звичайно, зібрані більш якісні гравці. Мені здається, в рівні командної гри ми їм не поступаємося, але в індивідуальному плані вони нас явно перевершують. Коли вони виходили, скажімо, чотири на чотири - це майже завжди небезпечна ситуація. А от коли ми атакували, приміром, три на три - то часто не могли розпорядитися м`ячем правильно. У цьому вся різниця!».

Водночас, оглядачі кількох норвезьких видань вважають, що гол Тайсоном у вортота Русенборга кращий, аніж відомий гол Марка ван Бастена, забитий знаменитим футболістом у фіналі Чемпіонату Європи 1988 року.

Про це пише сьогодні у репортажі «Нокаут від Тайсона» норвезьке видання Aftenposten, аналізуючи матч Ліги Європи між харківським «Металістом» та «Русенборгом», у якому нападник харківського клубу вже на 4-й хвилині блискучим ударом вразив ворота суперника.

Під знімком епізоду видання пише: «Хук справа. Абсолютно божевільний гол Тайсона вивів харків`ян вперед». І далі текст: «Лунд Хансен відіграв блискуче, але жоден кіпер у світі не зміг би взяти цей удар ... Бразилець, який стояв на дальньому краю штрафного, якимось містичним чином зумів забити зльоту в протилежний верхній кут воріт. Широко відомий гол Марко ван Бастена у фіналі чемпіонату Європи 1988 року. Так от, удар Тайсона був безсумнівно краще», - робить висновок автор статті в Aftenposten.

«Перлиною» також називає удар Тайсона видання Dagbladen. «Всього через три хвилини після стартового свистка Тайсон забив гол найвищого класу - зльоту , з 14 ярдів, з гострого кута, прямо у дальню дев`ятку воріт. Це було майже що повторення знаменитого голи Марко ван Бастена», - погоджується зі своїми колегами оглядач з Tidens Krav.

«Металіст» був дуже сильний», - у свою чергу резюмує Nettavisen. - Перед важким матчем в Україні завдання команди з Трондхейма були ясні. Потрібно було набирати очки, щоб уникнути дострокового вильоту. Поразка практично позбавляло «Русенборг» шансів на продовження боротьби. Як і слід було очікувати, гра проходила з великою перевагою господарів, і тільки хороша гра Хансена якийсь час тримала «Русенборг» на плаву ... Харківській команді на домашньому стадіоні знадобилося зовсім небагато часу, щоб відкрити рахунок. Фініньо знайшов Тайсона на дальньому краю штрафного, і той казковим ударом відправив м`яч у сітку. Для гостей почалися великі неприємності - «Металіст» контролював хід гри і міг забити ще не раз.

На знімку: Тайсон бореться за м`яч у матчі з Русенборгом.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА