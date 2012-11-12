Харківські прикордонники відібрали в узбека мішок з насваєм

Харків. 12 листопада. УНІАН. Харківські прикордонники затримали громадянина Узбекистану, який намагався ввезти в Україну заборонену наркотичну речовину насвай.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Мирон Сидор, мішок із насваєм було виявлено сьогодні вночі на станції «Куп’янськ - Вузловий» в одному з вагонів під час здійснення прикордонного контролю потягу сполученням «Ташкент - Харків».

У ході здійснення поглибленого огляду вагона в купе, в ніші під боковим сидінням, прикордонники спільно з митниками виявили мішок із 42 кг речовини насвай, яку пасажир приховав від прикордонно-митного контролю. Власником багажу виявився громадянин Узбекистану 1980 року народження.

Контрабандний товар вилучено та передано працівникам митниці. Складено протокол про порушення митних правил, повідомив М.Сидор.

Довідка УНІАН. Насвай - вид традиційного для Центральної Азії тютюнового виробу, наркотик. Вживання насваю викликає нікотинову залежність. Часте вживання викликає також психологічну залежність.