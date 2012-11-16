Попри заборону, «Свобода» проведе марш проти нелегальної міграції

Харків. 16 листопада. УНІАН. У Харкові, незважаючи на заборону суду, активісти ВО «Свобода» сьогодні мають намір провести марш проти нелегальної міграції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор Швайка.

«Марш сьогодні буде. Заборона буде обійдена. Є інший організатор заходу», - сказав І.Швайка.

Він зазначив, що прихильники ВО «Свобода» мають намір пройти маршем від станції метро «23 серпня» до пам`ятника Шевченку на вулиці Сумській. Ходу планується розпочати о 18.00.

За словами І.Швайки, наприкінці маршу перед пам`ятником Тарасу Шевченку відбудеться мітинг, на якому ВО «Свобода» презентує свою концепцію протидії нелегальній міграції.

«Тема для маршу дуже актуальна. Це потрібно доносити до людей. Ми маємо державну концепцію протидії нелегальній міграції», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов міської ради до харківської обласної організації ВО «Свобода» про заборону маршу проти нелегальної міграції.