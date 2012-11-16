Тимошенко почала виходити з голодування – німецькі лікарі

Харків. 16 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові, розпочала процес виходу з голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля лікарні повідомили лікуючі лікарі Ю.Тимошенко, спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.

Л.Хармс сказав, що вчора ввечері Ю.Тимошенко зробила кілька ковтків соку. «Вчора ввечері вона вже прийняла першу їжу, це були перші ковтки соку», - сказав Л.Хармс.

За його словами, процес виведення Ю.Тимошенко з голодування буде тривати стільки ж, скільки тривало саме голодування.

«Ви знаєте, що пані Тимошенко прийняла рішення закінчити голодування, і відновлення після голодування починається достатньо повільно. Приблизно процес реабілітації буде тривати стільки, скільки тривало саме голодування», - сказав Л.Хармс.

Він додав, що від сьогодні вже почалися реабілітаційні процедури екс-прем’єра, їхній обсяг достатньо обмежений, оскільки Ю.Тимошенко виснажена голодуванням.

«З теперішнього моменту почалися реабілітаційні процедури, але обсяг цих процедур буде дуже обмежений, оскільки вона дуже слабка, щоб у повному обсязі виконувати ці процедури, і медикаменти також організм буде переносити на початку не дуже добре», - зазначив німецький спеціаліст.

Він зауважив, що обсяг медичних процедур та прийому медикаментів буде змінюватися залежно від стану пацієнтки.

За словами Л.Хармса, спільно з українськими спеціалістами німецькі медики розробили план реабілітаційного лікування на найближчий час.

Л.Хармс зазначив, що спеціалісти клініки «Шаріте» будуть продовжувати підтримувати зв’язок з українськими колегами навіть після сьогоднішнього від’їзду.

Він додав, що вчора Ю.Тимошенко перебувала у «достатньо пригніченому моральному стані». Однак він висловив сподівання, що «завдяки інтенсивним розмовам з пацієнткою ми разом зможемо досягти позитивного розвитку подій».

Як сказав Л.Хармс, рішення про наступний приїзд німецьких фахівців залежатиме від подальшого розвитку подій. За його словами, найчастіше рішення про приїзд ухвалюється спонтанно.

«Що стосується нашого наступного візиту, це буде залежати від того, як будуть розвиватися події. Як правило, наше рішення приймається спонтанно, як і рішення про прибуття в цей раз», - сказав він.