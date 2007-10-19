Україна і Росія таки проведуть демаркацію сухопутного кордону?

Бєлгород (Російська Федерація). 19 жовтня. УНІАН. Росія завершила формування складу комісії з демаркації сухопутного кордону між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ після офіційних переговорів делегацій двох країн України і Росії на чолі з міністрами закордонних справ і керівниками прикордонних областей.

«Вже завершене формування російської делегації, яка і складе кістяк російської частини спільної демаркаційної комісії», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, найближчими днями пропозиції по складу комісії будуть внесені на розгляд Уряду РФ. С.ЛАВРОВ також висловив надію, що склад комісії найближчим часом буде прийнятий.

Водночас, за словами глави російського МЗС, делегації продовжують роботу з питання делімітації Азовського моря і Керченської протоки, а також Чорного моря.

«Робота ведеться суто по-діловому, переконаний, що рішення всіх пов`язаних з цими областями питань буде знайдене», - сказав він.

У свою чергу, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що фактично комісії з демаркації сухопутного кордону вже працюють, і у них встановлений «робочий рівень відносин».

Щодо делімітації Азово-Керченской акваторії, за словами А.ЯЦЕНЮКА, сторони «шукають точки дотику».

«Ми в позитивному переговорному процесі», - додав він.