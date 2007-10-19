ХТЗ принял участие в выставке «Золотая осень» (Москва)

Харьков. 19 октября. УНИАН. ОАО «Харьковский тракторный завод» представил на 9-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве (12-16 октября) образцы своей новейшей продукции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель директора Торгового дома ОАО «ХТЗ» по маркетингу Артем МАНУКЯН, экспозиция предприятия, расположенная на двух площадках – в спецпавильоне «Новинки сельскохозяйственной техники» и на центральной аллее Всероссийского выставочного центра, – позволила наиболее полно продемонстрировать российским сельхозпроизводителям всю гамму тракторов и сельхозорудий, выпускаемых сегодня Харьковским тракторным заводом.

В частности, в рамках раздела «Сельхозтехника» Торговый дом «ХТЗ» представил малый универсальный трактор серии 30 с итальянским дизельным двигателем «Lambordini» и орудиями для коммунального хозяйства, пахотно-пропашной трактор серии ХТЗ-160 с немецким двигателем «Deutz» с комбинацией дисковых косилок: задненавесной NOVACAT 8600 и фронтальной NOVACAT 306F α-motion производства австрийской фирмы «Pőtinger», а также тракторы общего назначения серии ХТЗ-170 с двигателями «Deutz» и ЯМЗ.

Один из тракторов серии ХТЗ-170 был представлен на сдвоенных колесах. Подобная схема, отметил специалист, позволяет уменьшить давление на почву при выполнении обработки грунта и повысить тягово-сцепные характеристики трактора, что представляет особый интерес для сельхозпроизводителей в регионах, где преобладает мягкая почва. Этот образец оснащен сеялкой БДМ-АГРО G 300 на базе автотрейлера GHERRARDI производства Аргентины, которая может работать как по традиционной, так и по нулевой технологиям.

По словам А.МАНУКЯНА, выставка вызвала большой интерес как со стороны участников, потенциальных заказчиков, так и представителей российских СМИ. На пресс-конференции генеральный директор ХТЗ Александра КОСОВ рассказал о планах завода на ближайшее время, построении работы предприятия с клиентами как в секторе продаж, так и в разделе гарантийного и сервисного обслуживания техники.

Выставку посетили премьер-министр Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ, министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, а также другие высокопоставленные лица России, которые высказались, в частности, как о намерениях поддержки товаропроизводителей, поделились с новшествами в подходах к финансированию как производства техники, так и ее закупок для аграриев в новых условиях, отметил А.МАНУКЯН.