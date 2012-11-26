«Металіст» розтрощив «Таврію»

Харків. 26 листопада. УНІАН. Харківський «Металіст» у матчі 17-го туру Прем’р-Ліги завдав нищівної поразки симферопольській «Таврії».

Гра щойно завершилася на стадіоні «Металіст» у Харкові. Рахунок матчу 5:0 на користь підопічних Мирона Маркевича.

Голи забили Бланко, 21, 80, Тайсон, 61, Крістальдо 65 і Марлос, 91.

Коментуючи результат зустрічі, наставник «Металіста» висловив задоволення з того, що «команда грає розкуто». «Дійсно ми, загубили багато очків» на початку першого кола Чемпіонату», але «добре, - додав він, - що наприкінці набрали форму».

На запитання, як тренеру доведеться мотивувати команду на дві останні зустрічі перед відпустками, які фактично фактично нічого не вирішують (з аутсайдерами: у Прем’єр-Лізі із запорізьким «Металургом» та віденським «Рапідом» у Лізі Європи - УНІАН), М.Маркевич сказав: «Я найбільше боюся ігор з аутсайдерами».

Говорячи про гру з «Рапідом», він зазначив, що в Австрії потрібно зіграти як слід, «тому що це престиж і клубу, і держави». А взагалі, зауважив М.Маркевич, «і в Запоріжжі, і у Відні будемо грати на повну силу».

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