Добкін назвав головний пріоритет влади

Харків. 27 листопада. УНІАН. Головним пріоритетом влади і основною умовою для нормального економічного розвитку Харківської області є її економічна привабливість.

Таку думку висловив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін у ході зустрічі з викладачами та студентами старших курсів Харківської національної академії міського господарства, повідомляє сайт ОДА.

«Якщо ми будемо відкриті й цікаві для вітчизняного та іноземного інвестора, то будь-які проекти, які зараз здається неможливим реалізувати, можуть бути втілені в життя. Тому що в основі основ всього лежать фінанси. Інвестиційна привабливість не будується на рівному місці, вона є продуктом системної роботи, яка виконується не один рік», – сказав М.Добкін.

Він підкреслив, що за результатами такої роботи за рейтингами газети «Financial Times» Харків потрапив до 20 міст Східної Європи і визнаний «Кращим містом з комфортності ведення бізнесу». За рейтингами «Фонду ефективного управління» Харківська область в цьому році випередила Дніпропетровську і посіла друге місце за інвестиційною привабливістю та конкурентоспроможністю серед усіх регіонів нашої країни. Перше місце в рейтингу посів Київ.

«Це є певним сигналом для всіх компаній, які готують грунт для будь-яких інвестицій», – зазначив М.Добкін.

За його словами, реконструкція парку ім. Горького не відбулася б, якби не вдалося переконати один з найбільших російських банків у тому, що наш регіон відповідає за кожне видане зобов`язання і вміє доводити те, що розпочато, до кінця.

Також прикладом високої інвестиційної привабливості Харківщини, сказав М.Добкін, є проект з видобутку газу нетрадиційним для України шляхом, який реалізує в селі Біляївка Первомайського району компанія «Shell».

Фото прес-служби ХОДА