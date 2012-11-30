Добкін привітав харківських прокурорів із професійним святом

Харків. 30 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сьогодні взяв участь в урочистостях з нагоди Дня прокуратури.

Губернатор побажав працівникам прокуратури успіхів у нелегкій та відповідальній праці, здоров`я і благополуччя, а також вручив почесні нагороди, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Сьогодні наша держава знаходиться на нелегкому шляху реформування. Ми розуміємо, що в численних інститутах влади пересічному громадянину іноді складно знайти справедливість або розраховувати на силу Закону. Тому зростає кількість звернень з вимогою захистити бізнес, змусити чиновника діяти згідно з вимогами Закону, викорінити корупцію. Така ситуація передбачає сильні органи з кадровим складом високої кваліфікації. Слід зазначити, що потенціал прокуратури країни в цілому та Харківського регіону зокрема, безперечно, відповідає цим вимогам», - сказав М.Добкін, звертаючись до присутніх.

Він також зазначив, що вже десять днів Україна живе з новим Кримінально-процесуальним кодексом, який викликав немало обговорень на всіх рівнях.

«Якщо на рівні столиці полеміка багато в чому пофарбована в політичні тони, то на місцях юридична громадськість уже працює над вдосконаленням положень нового Кодексу, коректуючи всі нестиковки, які виникли в області процесуального права з рештою законодавством. Робота ведеться в галузі реального застосування права.

Кодекс втілив у собі прогресивні досягнення світової практики в цій сфері та суттєво посилив захист прав і свобод громадянина, ввів в законодавче поле України рівні права для сторін обвинувачення і захисту. За словами Президента України Віктора Януковича, саме на прокурорський склад покладається роль рушійної сили системи, впровадженої новим процесуальним законодавством», - наголосив М.Добкін.