Найближчими днями різко зіпсується погода

Харків. 30 листопада. УНІАН. В Україні у найближчі дні, 2 - 5 грудня, у зв`язку з переміщенням циклону з Балкан очікується погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, 2 грудня в Криму, Приазов`ї, східних та Дніпропетровській областях дощі, місцями сильні.

3 грудня у західних та північних областях пройде мокрий сніг, в центральних областях з дощем, в окремих районах налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на півдні та сході дощі, місцями сильні.

В Україні, окрім заходу, пориви вітру 15-20 м/с. Починаючи із західних та північних областей, температура повітря поступово знизиться на 4-9°. 4-5 грудня очікується послаблення та припинення опадів і явищ. Водночас температура повітря надалі знижуватиметься.