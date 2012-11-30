У продажу - квитки на матч Рапід - Металіст
20:01, 30 листопада 2012Харьків
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Гостьовий сектор - 26 євро
Харків. 30 листопада. УНІАН. У продаж надійшли квитки на матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи, у якому віденський «Рапід» приймає «Металіста».
Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.
Квитки в гостьовий сектор - 26 євро (280 грн), 1 категорія (центральна трибуна) - 40 євро (440 грн).
Квитки можна придбати в квитковому офісі на стадіоні «Металіст» (Південна трибуна) до 4 грудня, 18.00.
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