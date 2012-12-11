На розвиток соцекономсфери області освоєно 63 млн грн - Дулуб

Харків. 11 грудня. УНІАН. На розвиток соціально-економічної сфери Харківської області освоєно більше 63 млн грн за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови облдержадміністрації Валентина Дулуба.

За його даними, роботи з будівництва та реконструкції на соціально значимих об’єктах галузі охорони здоров’я, культури, освіти, фізкультури та спорту, житлово-комунального господарства, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, виконано майже на 97%.

Станом на 11 грудня зазначив В.Дулуб , на соціально-економічний розвиток області за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку освоєно 68 млн 413,47 тис грн.