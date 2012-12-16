Внаслідок вибуху у Харкові загинуло троє дорослих і одна дитина - МНС

Харків. 16 грудня. УНІАН. Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Харкові загинуло троє дорослих людей та однорічна дитина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін, який перебуває на місці події.

«Загинули троє дорослих і одна дитина», - сказав він, наголосивши, що це попередня інформація.

«Точніше зможуть сказати медики», - зауважив І.Лупандін.

Він не міг уточнити, дорослі загинули внаслідок вибуху, чи вистрибнули з 10-го поверху, де за попередніми даними, у 4-кімнатній квартирі, власне, і стався вибух.

«Коли ми прибули, - сказав І.Лупандін, - всі загиблі були вже на вулиці».

За його даними, однорічна дитина померла по дорозі до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, у Харкові стався вибух у 16-поверховому житловому будинку на одній з центральних магістралей міста - проспекті Московському, 248-Г.

Міліція підтвердила загибель людей внаслідок вибуху.

Фото Дмитра Неймирока