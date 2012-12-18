Тимошенко ще не може пересуватися без ходунків - німецький лікар

Харків. 18 грудня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці», поки не може пересуватися самостійно, без використання ходунків, тому необхідно продовжити процес її реабілітації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лікуючий лікар Ю.Тимошенко з німецької клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер повідомила на брифінгу у Харкові.

«Відновлення реабілітації вважається необхідним, оскільки пацієнтка без ходунків нездатна зараз пересуватися, тобто самостійний рух, самостійна ходьба зараз неможлива», - сказала вона.

А.Райсхауер зазначила, що після завершення голодування стан здоров’я Ю.Тимошенко «значно покращився».

«Виходячи з цього, можна зробити висновок, що наслідки голодування вже подолані, і зараз можна знову відновити реабілітаційний процес», - сказала німецький спеціаліст.

Вона також додала, що стан Ю.Тимошенко ускладнено больовим синдромом.

За словами А.Райсхауер, зараз неможливо точно сказати, скільки ще триватиме лікування Ю.Тимошенко.

Вона наголосила, що на цей час залишаються в силі рекомендації щодо необхідності підтримання спокою пацієнтки та уникнення нею стресових ситуацій.

«Це одна з передумов успішного ходу реабілітації. Найголовніше, щоб реабілітація відбувалася без порушень, без будь-яких перешкод», - сказала лікар.

У свою чергу головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв зазначив, що вчора і сьогодні у лікарні працювала медична комісія за участю німецького фахівця.

Головний лікар нагадав, що Ю.Тимошенко завершила вихід з голодування наприкінці минулого місяця. За його словами, ще в період виходу з голодування вона почала проходити лікувальні процедури.

М.Афанасьєв зазначив, що у майбутньому рухова активність Ю.Тимошенко розширюватиметься, а також збільшуватимуться фізичні навантаження.

Головний лікар зазначив, що екс-прем’єр проходить всі процедури відповідно до рекомендацій, наданих німецькими фахівцями.

М.Афанасьєв наголосив, що медкомісія, враховуючи думку німецьких спеціалістів, вирішила продовжити лікування Ю.Тимошенко на базі ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці», з цього часу її процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.

На знімку: Аннет Райсхауер на брифінгу біля лікарні у Харкові.

Фото Володимира Кравченка (архів)