Добкін доручив розробити Основи розвитку футболу в Харківській області

17:45, 18 грудня 2012
Харьків
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Харків. 18 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної федерації футболу Михайло Добкін дав доручення створити робочу групу, яка займатиметься розробкою Основ розвитку футболу в Харківській області.

Михайло Добкін на виконкомі Федерації футболу, 18 грудня 2012

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, перспективи розвитку цього виду спорту були обговорені сьогодні на першому засідання виконкому ХОФФ під керівництвом М.Добкіна.

Основи розвитку футболу в Харківській області мають стати базовим документом при розробці Програми розвитку футболу в Харківській області на 2013-2017 роки. Доручення створити робочу групу, яка займатиметься розробкою документа, адресоване заступнику голови ХОФФ Олегу Анпілогову.

В ході засідання було розглянуто низку питань, що стосуються плану роботи виконавчого комітету ХОФФ, розподілу обов`язків серед заступників голови ХОФФ, затвердження календарних планів на рік, проведення зимової першості області з футболу тощо. Крім того, був обраний виконавчий директор ХОФФ - ним став Олександр Тюрін, який посідав цю посаду раніше.

Фото прес-служби ХОДА

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