Добкін доручив розробити Основи розвитку футболу в Харківській області

Харків. 18 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної федерації футболу Михайло Добкін дав доручення створити робочу групу, яка займатиметься розробкою Основ розвитку футболу в Харківській області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, перспективи розвитку цього виду спорту були обговорені сьогодні на першому засідання виконкому ХОФФ під керівництвом М.Добкіна.

Основи розвитку футболу в Харківській області мають стати базовим документом при розробці Програми розвитку футболу в Харківській області на 2013-2017 роки. Доручення створити робочу групу, яка займатиметься розробкою документа, адресоване заступнику голови ХОФФ Олегу Анпілогову.

В ході засідання було розглянуто низку питань, що стосуються плану роботи виконавчого комітету ХОФФ, розподілу обов`язків серед заступників голови ХОФФ, затвердження календарних планів на рік, проведення зимової першості області з футболу тощо. Крім того, був обраний виконавчий директор ХОФФ - ним став Олександр Тюрін, який посідав цю посаду раніше.

Фото прес-служби ХОДА