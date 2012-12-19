Вибуху в будинку на проспекті Московському присвоєно статус НП

Харків. 19 грудня. УНІАН. Вибуху в будинку на проспекті Московському, 248-Г в Харкові присвоєно статус надзвичайної події регіонального масштабу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на позачерговому засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перший заступник голови облдкржадміністрації Валентин Дулуб.

За рішенням комісії буде підготовлено звернення до Кабінету міністрів України з проханням про виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету на ліквідацію наслідків вибуху та пожежі.

Як повідомив 1-й заступник Харківського міського голови Андрій Парамонов, за попередніми розрахунками, загальний збиток внаслідок руйнувань у будинку становить близько 17,8 млн грн.

За його словами, на сьогодні виконані роботи із закриття контуру будинку – закриті пошкоджені віконні отвори та двері квартир. Відновлено освітлення та опалення в непошкодженій секції будинку, гаряче і холодне водопостачання буде відновлено після підключення опалення у всьому будинку. КП «Харківблагоустрій» проводить роботи з очищення прибудинкової території.

Також ведуться першочергові роботи - демонтаж плит перекриттів на 9-му і 10-му поверхах, установка балок та настилу для пересування монтажників, проводиться посилення існуючих стін, облаштування монолітних перекриттів і демонтаж елементів аварійних стінових панелей. «Лише після завершення всіх цих робіт ми можемо приступити до капітального ремонту квартир і внутрішнім роботам», - сказав А.Парамонов.

За даними комісії, у будинку 64 квартири, де зареєстровано 164, але фактично проживає 191 особа. На сьогодні 72 людини (24 сім`ї) поселені в готель «Турист», 10 осіб (1 сім`я) – в готель «Меркурій», інші розмістилися самостійно у родичів і знайомих.

Як повідомляв УНІАН, присвоєння відповідного статусу вибуху, який стався 16 грудня, дозволить звернутися до Кабінету Міністрів з тим, щоб на реконструкцію будинку виділили кошти з державного бюджету.

16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Кількох із них з травмами різних ступенів важкості було госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, а також несучу конструкцію зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно 4 квартир.

За даними мера Харкова Геннадія Кернеса, правоохоронці затримали чоловіка, який заніс газовий балон у будинок по проспекту Московському, 248-Г і залишив його на 10-му поверсі. Затриманим виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом з родиною. «Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.

За попереднім висновком фахівців «Харківміськгазу», вибух у багатоповерхівці міг статися через занесення пошкодженого балона зі скрапленим газом.

Фото Дмитра Неймирока