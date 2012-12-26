У ДТП загинув заступник голови Нововодолазької районної ради

Харків. 26 грудня. УНІАН. У селі Просяне Нововодолазького району Харківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув перший заступник голови Нововодолазької районної ради Іван Мотик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Нововодолазького району Володимира Кретова, аварія сталася сьогодні опівдні.

За його даними, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, з’їхав на зустрічну обочину дороги та зіткнувся з деревом. Загиблий перебував у автомобілі один.



Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводяться невідкладні слідчі дії.