У ДТП загинув заступник голови Нововодолазької районної ради
19:20, 26 грудня 2012Харьків
0 0
Іван Мотик сам керував автомобілем
Харків. 26 грудня. УНІАН. У селі Просяне Нововодолазького району Харківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув перший заступник голови Нововодолазької районної ради Іван Мотик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Нововодолазького району Володимира Кретова, аварія сталася сьогодні опівдні.
За його даними, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, з’їхав на зустрічну обочину дороги та зіткнувся з деревом. Загиблий перебував у автомобілі один.
Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводяться невідкладні слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter