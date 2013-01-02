Ярославський не купував запорізького «Металурга»

Харків. 2 січня. УНІАН. Харківський бізнесмен, колишній власник футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський запевняє, що на сьогоднішній день у нього немає проектів в українському футболі.

Про це він сказав кореспондентові УНІАН, коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про нібито придбання ним футбольного клубу «Металург» (Запоріжжя) за 20 млн євро.

«Я гадаю, що 20 млн євро сьогодні вже жоден клуб не коштує в Україні. Тому перше, що не відповідає дійсності, – це 20 млн євро. Я би не сказав, що це правда (придбання запорізького «Металурга» - УНІАН), але у світі взагалі немає нічого неможливого, я вам так скажу», - сказав О.Ярославський.

«Ні, зараз у мене немає проектів в українському футболі», - додав він.

Коментуючи інформацію про те, що керівництво запорізького «Металурга» начебто спростувало продаж клубу, О.Ярославський також сказав: «В Одесі говорять: як ви говорите, так ви і праві. Раз вони спростовують, значить вони праві».

Водночас час бізнесмен підкреслив, що не збирається «йти з футболу».

«Я ж у футболі. Якщо я сюди потрапив, то потрапив назавжди. З футболу я йти не збираюся! Обов’язково будуть проекти, і проекти, скажу, не маленькі», - сказав О.Ярославський.

Бізнесмен зауважив, що спортивні проекти, які він має намір реалізувати, будуть пов’язані виключно з футболом.

«Вони (проекти – УНІАН) будуть пов’язані з футболом. Вони не будуть пов’язані, ані з баскетболом, ані з тенісом. Єдине, що в мене є, «Олімп» - регбі, успішний клуб у Харкові. Його я буду підтримувати, тому що там мої друзі. А великий проект – це буде футбольний проект, в футбольній індустрії. Його можна очікувати в будь-який момент», - сказав О.Ярославський.

Як повідомляли ЗМІ, О.Ярославський 31 грудня 2012 року нібито придбав ФК «Металург» (Запоріжжя). За даними видань, вартість угоди становила 20 млн євро. При цьому нібито О.Ярославський планував збільшити річний бюджет цього клубу до 50 млн євро.

У той же час «Комментарии. Запорожье» опублікувало офіційну заяву запорізького «Металурга», в якій було сказано, що клуб не міняв власника. «Це чийсь несмішний новорічний жарт. «Металург» ні Ярославському, ні комусь іншому не продавався. Команда готується до зборів у Туреччині», - повідомив виданню менеджмент клубу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА